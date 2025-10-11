朝鮮舉行大規模閱兵式　金正恩出席並發表講話

中評社北京10月11日電／慶祝朝鮮勞動黨成立80周年閱兵式10日在平壤金日成廣場隆重舉行，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩出席並發表講話。



朝中社11日報導，朝鮮武裝力量各軍種和兵種組成的徒步方隊及尖端裝備方隊陸續受閱。新型“火星炮－20”型洲際彈道導彈現身閱兵式。



報導說，閱兵式現場升國旗、奏國歌，鳴禮炮二十一響。金正恩在講話中說，捍衛國家主權、維護人民安全與利益，是朝鮮軍隊肩負的至高無上的任務和絕對使命。朝鮮軍隊必須繼續發展成為所向無敵的實體，消除一切逼近防衛圈的威脅。



講話結束後，朝鮮武裝力量閱兵方隊在國防相努光鐵帶領下正式開始受閱行進。



報導說，各歷史時期的象徵方隊、名譽騎兵方隊等親衛部隊方隊首先通過金日成廣場；南部邊境前線軍團方隊、一線野戰武力閱兵方隊、海軍方隊和空軍方隊緊隨其後；戰略軍方隊、特種作戰軍方隊和海外作戰部隊方隊等眾多方隊接受檢閱。



徒步方隊過後，現代式主力坦克“天馬－20”型方隊、600毫米火箭炮方隊、遠程戰略巡航導彈方隊、無人機發射架車方隊、地對空和地對地導彈方隊等眾多裝備方隊陸續入場。隨後，高超音速滑翔導彈方隊、高超音速中遠程戰略導彈方隊穿過廣場。



“火星炮－20”型洲際彈道導彈方隊最後駛入廣場，現場歡呼聲達到高潮。朝中社10日報導稱，此次亮相的“火星炮－20”型洲際彈道導彈係朝鮮“最強核戰略武器系統”。