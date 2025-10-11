羅智強喊“中國人”　張亞中拋和平備忘錄

中評社台北10月11日電／國民黨主席選舉將於10月18日舉行，今日迎來辯論會最終場，其中5名候選人張亞中、鄭麗文、郝龍斌、羅智強、蔡志弘都登台交鋒。其中國民黨“立委”羅智強在理念論述表示，國民黨帶來兩岸和平及昌盛不能自卑軟弱；張亞中則強調兩岸和平的重要，若自己當選黨魁，必會在2027年與大陸簽署和平備忘錄。



中時新聞網報導，羅智強首先在理念論述指出，昨天“立法院長”韓國瑜的演說，找回了國民黨的自信心與光榮感。今年國民黨“立院”黨團在爭取恢復光復節休假，就是為了要慶祝台灣光復跟古寧頭大戰，保衛台灣就是中國國民黨的貢獻。



羅智強強調，自己參選黨主席，就是要找回過去光榮以及和平，包括過去國民黨十大建設、建設台積電、國民教育、地方自治、三七五減租的光榮，找回國民黨過去八年馬英九執政時的和平，包括兩岸的榮景與交流常態。



羅智強指出，國民黨要帶來兩岸和平及昌盛，不能像過去一樣自卑軟弱，必須展現強大自信心，要自信說出三民主義，因為台灣發展就是按照三民主義的藍圖進行的，“我們要自信地說出我們是台灣人、也是中國人，也是‘中華民國′派”，這是國民黨要給所有“國人”堅定傳達的信念。



張亞中則在理念論述指出，國民黨要重建黨德黨格黨魂，做人要有道德、做人要有黨格，張亞中也說，“嚴格來說，在蔣經國之後，國民黨再也沒有執政過”。張亞中指出，蔣經國過世30年，國民黨不重視孫中山思想以及中華文化史觀，沒有了靈魂，國民黨怎麼每下愈況？目前台灣分離主義、去中國化聲量很大，國民黨對兩岸和平必須拿出方法，若自己當選黨主席，絕對會承諾在2027年與大陸簽署和平備忘錄。