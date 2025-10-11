韓國瑜雙十致詞遭猛轟　徐巧芯一句話酸爆綠營

中評社台北10月11日電／“立法院長”韓國瑜昨日在雙十大會致詞時，演唱費玉清的《國恩家慶》向“鏟子超人”致敬，但話鋒一轉，點出光電板破壞環境、美濃大峽谷、大罷免等台灣困境；該番言論遭到綠委、府方人士回擊。對此，國民黨“立委”徐巧芯昨點出韓所提到的6事件，認為沒有一點說錯；她並酸“事實還不讓人講喔”。



韓國瑜雙十致詞提到，在過去的一年裡，台灣需要修復的豈止是花蓮光復鄉？直到現在，同樣因為水患風災而受創嚴重的中南部鄉下仍然處在艱難困苦的重建過程，股市已經漲破26000點，但月薪不到31000元的大量低薪勞工超過120萬人，更不要說那些被光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷，被大罷免撕裂的台灣社會、被去中化激化的戰爭機率、被意識形態拖累的能源政策、被關稅談判有可能會犧牲的台灣未來；他並稱，“以上這些所有的無形壓力都是我們看不見，但卻是一旦潰堤就足以讓整個台灣滅頂的隱形堰塞湖。”



但民進黨對此批評，身為“國會議長”，韓國瑜在重要“國家慶典”中，面對海內外“國人”、各國政要外賓的國際場合，發表個人粗淺政治意見、甚至將內部政治鬥爭搬上檯面，“可恥也遺憾”。



中時新聞網報導，徐巧芯在社群平台Threads上發文細數韓國瑜提到的6事件，第一、被光電板占用破壞的山林良田；第二、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷；第三、大罷免撕裂的台灣社會；第四、“去中化”激化的戰爭機率；第五、意識形態拖累的能源政策；第六、關稅談判犧牲的台灣未來。



徐巧芯強調，沒有一點說錯啊，怎麼那麼多人突然又崩潰了，一堆綠營政治人物突然氣急敗壞欸。她也說，“哪裡抹黑造謠了？ 事實還不讓人講喔。”