我國載人登月“進度條”持續刷新

長征十號系列運載火箭第二次系留點火試驗（圖源：人民日報） 中評社北京10月11日電／據人民日報報導，近日，我國在文昌航天發射場成功組織實施長征十號系列運載火箭第二次系留點火試驗，按計劃完成了全部預定系留點火試驗。所謂“系留試驗”就是將試驗箭體牢牢固定在試驗平台上點火試車，拴住它不要讓它飛走。



試驗當天，隨著指揮中心下達點火指令，火箭一子級試驗產品七台發動機同時點火，按預定程序完成多項試驗流程，試驗總時長320秒，重點考核了火箭一子級七台並聯發動機低工況工作和二次點火啟動工作能力，獲取了完整的試驗數據，試驗取得圓滿成功。



目前，我國載人月球探測工程登月階段任務已啟動實施，計劃在2030年前實現中國人首次登陸月球。長征十號系列運載火箭是我國面向載人月球探測任務研製的新一代載人運載火箭，包括長征十號和長征十號甲兩種構型。長征十號將在載人登月任務中承擔夢舟Y載人飛船和攬月月面著陸器發射任務。長征十號甲將在空間站應用與發展工程中承擔夢舟載人飛船和天舟貨運飛船發射任務。



為什麼要進行系留點火試驗？



中國航天科技集團專家介紹，系留點火就是短時的動力系統試車，這是火箭研製過程中必不可少的一環。



長征十號系列運載火箭系留點火試驗，按照循序漸進、逐步驗證的思路，圍繞一級七機並聯發動機動力系統性能驗證、回收及重復使用驗證兩個目標分步推進實施，目的是獲取一級七機並聯工作狀態下的真實載荷環境特性，並對回收段工作程序進行驗證，是釋放首飛風險的重要手段。



8月15日下午，我國在文昌航天發射場成功組織實施長征十號系列運載火箭首次系留點火試驗。