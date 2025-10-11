美政府裁員數千人丟飯碗　共和黨人也看不下去

中評社北京10月11日電／美國聯邦政府“關門”10日進入第十天，白宮“大手一揮”，宣布開始大規模解雇聯邦雇員。據美媒報導，超過4000名聯邦雇員將丟掉工作。美國總統特朗普稱，裁員將集中在“趨向民主黨的領域”，會波及“很多人”。



統計：20萬聯邦雇員已離職



新華社報導，非營利機構公共服務合作組織統計顯示，特朗普政府執政9個月來，已有超過20萬聯邦雇員離開工作崗位，除主動辭職和正常退休的人外，相當一部分屬於被迫離職。



白宮管理和預算辦公室10日宣布，聯邦政府裁員已經開始，超過4000人將被解雇。據美聯社報導，這波裁員主要波及財政部、衛生與公共服務部、教育部、住房和城市發展部、商務部、能源部、國土安全部等聯邦機構，其中前兩個機構裁員規模最大。這些機構已開始陸續下達裁員通知。



熟悉內情的一個聯邦雇員工會10日對美聯社記者說，在教育部主管中小學事務的部門，主任級別以下的雇員幾乎全被裁掉。特朗普早就看教育部“不順眼”，今年3月簽署行政令要求推動關閉教育部，將教育管理權歸還各州。



“這是刻意製造的混亂”



特朗普10日晚在白宮橢圓形辦公室接受媒體採訪時說，因為政府“關門”，會有很多聯邦雇員丟掉工作，“我們會在今後幾天宣布人數，會有很多人”。他稱，裁員將集中在“趨向民主黨的領域”，但沒有進一步解釋。

