“華龍一號”2號機組啟動首次核燃料裝載
2025-10-11 16:34:47
中評社北京10月11日電／據央視新聞報導，今天（10月11日），記者從中核集團獲悉，位於福建漳州的全球最大“華龍一號”核電基地再傳新進展，中核集團漳州核電2號機組今日啟動首次核燃料裝載工作，這一環節是核電工程建設中有核試驗和無核試驗的分界點，也是核電機組並網發電前最重要的環節之一。
