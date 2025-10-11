【
雲南省麗江市委副書記、市長李剛被查
http://www.CRNTT.com
2025-10-11 16:59:16
中評社北京10月11日電／據央視新聞報導，雲南省麗江市委副書記、市長李剛涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受雲南省紀委監委紀律審查和監察調查。
