雲南省麗江市委副書記、市長李剛被查
http://www.CRNTT.com   2025-10-11 16:59:16


　　中評社北京10月11日電／據央視新聞報導，雲南省麗江市委副書記、市長李剛涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受雲南省紀委監委紀律審查和監察調查。

