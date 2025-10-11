人民法院40餘年受理涉外海事案件8萬餘件

中評社北京10月11日電／據新華社報導，自1984年首批海事法院成立以來，人民法院40餘年累計受理涉外海事案件8.8萬件，涉及146個國家和地區，越來越多外國當事人在所涉爭議與我國沒有實際聯繫情況下，主動選擇在中國海事法院提起訴訟。



這是記者從10月10日在京舉行的“最高人民法院法官講壇”2025年度第五講瞭解到的。



最高人民法院民四庭庭長沈紅雨表示，海事司法是踐行海洋命運共同體理念、參與推動全球海洋治理的重要力量。人民法院恪守國際條約、尊重國際慣例，平等保護中外當事人合法權益，著力打造國際海事糾紛解決優選地。



據介紹，2013年以來，人民法院累計審理海上貨物運輸、海上保險、船舶碰撞、船舶修造等糾紛案件30餘萬件、內河航運糾紛案件2.7萬件，有效規範航運市場秩序，促進船舶工業發展，為高質量共建“一帶一路”、維護國際貿易產業鏈供應鏈穩定提供有力司法保障。



“人民法院與檢察、海警、行政機關等加強協調配合，推動構建陸海統籌、部門協同、區域聯動、社會共治的海洋生態環境保護協作體系。”沈紅雨介紹，自2022年“兩高”聯合發布海洋公益訴訟司法解釋以來，海事法院審理海洋生態環境檢察公益訴訟案件179件，依法懲治非法捕撈、非法占用海域、非法采礦等污染海洋環境的行為，堅定守護人海和諧的海洋生態環境。