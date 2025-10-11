山東發現9千年前炭化小豆比炎黃傳說早4千年

中評社北京10月11日電／據齊魯晚報：位於山東淄博境內的小高遺址考古發掘在進入實驗室研究階段後有重大成果：發現距今9000年前的炭化小豆（赤豆）遺存，較此前國內同類發現又提早約4000年。



9000年前的小豆是什麼概念？它誕生的時代比黃帝炎帝的傳說還要早4000年，比秦始皇統一六國早了接近7000年，它就這樣無聲地見證了比我們所熟知的“整個文明史”還要漫長的一段時光，直到被今天的考古工作者們發現。



齊魯晚報·齊魯壹點採訪到幾位研究專家，深度探究後李文化這一重大發現成果。



發現北方旱作農業體系起源的關鍵節點



小高遺址位於山東省淄博市張店區房鎮鎮西北100米處，2017年，山東省文物考古研究院聯合山東大學考古系對該遺址進行了搶救性考古發掘，約一年後回填，提取物轉入實驗室考古階段。在科技考古手段參與之下，一個由國內外多家科研單位組成的國際團隊共同努力，開始披露重要的研究成果。



通過植物考古和碳-14測年研究方法，在小高遺址提取的這批炭化小豆（赤豆）遺存，年代為距今9000年前，這一發現將“粟類+豆類”旱作體系大大提前，該成果發表在國際學術頂級刊物《美國科學院院報》上。



齊魯壹點記者電話採訪了國內最早做植物考古的專家趙志軍，他是山東大學考古學院（文化遺產研究院）特聘教授，原中國社會科學院考古研究所研究員。他介紹，此前國內考古成果能夠登上《美國科學院院報》較少，作為國際頂級刊物，期刊關注這一成果的原因與這是農業起源的重大發現有關。以前國內外學術界在中國農業起源研究中最大關注點是水稻，被認為是養活世界一半人口以上的最重要糧食作物。小高遺址考古研究則證明，豆類作物也是古代先民最早馴化的重要糧食作物，同時還有粟（穀子）和黍（糜子）兩種小米，這對研究9000年前中國北方旱作農業的起源和早期發展具有重要意義。

