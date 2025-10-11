我國住房條件進一步改善

中評社北京10月11日電／據新華社報導，住房城鄉建設部部長倪虹11日在國新辦舉行的“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會上介紹，“十四五”期間，人民群眾住房條件進一步改善。全國累計銷售新建商品住宅面積約50億平方米；建設籌集各類保障性住房和城中村、城市危舊房改造等安置住房1100多萬套（間）、惠及3000多萬群眾。



“五年來，我們牢牢抓住‘安居’這個人民群眾幸福生活的基點，適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，扎實做好保交樓工作，堅決打好保交房攻堅戰，加快構建房地產發展新模式，增加保障性住房供給，穩步推進城中村和城市危舊房改造，積極發揮住房公積金作用，系統推進安全、舒適、綠色、智慧的‘好房子’建設，不斷滿足人民群眾基本住房需求和多樣化改善性住房需求。”倪虹說。



在城市人居環境質量提升方面，倪虹介紹，“十四五”期間，全國累計改造城鎮老舊小區24萬多個，惠及4000多萬戶、1.1億人；加裝電梯12.9萬部，增設停車位340多萬個、養老托育等社區服務設施6.4萬個；更新改造供水、燃氣、供熱等地下管網84萬公里；打造“口袋公園”1.8萬多個、城市綠道2.5萬公里，以“小切口”改善“大民生”。



同時，住房城鄉建設領域改革進一步深化。“我們深化住房和房地產領域改革，加快構建房地產發展新模式，完善住房供應體系，改革完善房地產開發、融資、銷售等基礎性制度，建立人、房、地、錢要素聯動新機制。”倪虹說，五年來，我國深化城市建設領域改革，健全城市體檢和城市更新一體化推進機制，建立城市建設運營投融資新體系，構建城市高效能治理新模式，努力形成適應城市高質量發展的政策制度和法規體系。