朝鮮舉行盛大閱兵式，高清大圖來了
http://www.CRNTT.com
2025-10-11 17:08:30
朝鮮閱兵儀式現場。（圖片來源：新華社）
中評社北京10月11日電／據新華社報道，10日晚，朝鮮在首都平壤市中心的金日成廣場舉行盛大閱兵式，慶祝朝鮮勞動黨成立80周年。朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩在閱兵式上發表講話。多國政要出席閱兵式。
來看看閱兵現場圖片——
