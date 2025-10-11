AI“換臉”製假證開戶借貸　警方拘22人

中評社北京10月11日電／據大公報報導，警方揭發有詐騙集團成功利用人工智能（AI）技術，將報失的身份證“改頭換臉”，多次騙過網上銀行驗證，成功開戶及申請借貸和信用卡，然後將犯罪得益轉賬至傀儡戶口。由2024年10月至2025年9月期間，這些傀儡戶口曾經清洗的黑錢合共超過港幣1.9億元。警方表示行動仍在進行，正繼續追查相關傀儡戶口資金流向；警方亦已將案情通知監管部門及金融機構，建議提升保安措施，並呼籲市民保護好個人資料。



傀儡戶口洗黑錢1.9億



港島總區刑事部於前日及昨日（10月9及10日）展開“銀殿”行動，瓦解一個本地詐騙集團，拘捕16男6女（19歲至76歲），包括主腦、骨幹及傀儡戶口持有人，他們報稱的職業為無業、家庭主婦、學生、退休人士等，其中部分人有三合會背景。



警方發現，該詐騙集團在2024年9月至2025年4月期間，多次利用AI技術修改報失身份證，包括以人工智能換臉技術，換走已報失身份證上的圖像，再上載騙徒自拍照片，企圖攻破網上銀行或支付工具的驗證程序。



遞交23次申請 19次成功



該詐騙集團總共向7間銀行及儲值支付工具，遞交合共23次網上開戶申請，其中19次成功通過身份驗證程序並開設戶口。集團隨即利用這些戶口申請借貸及信用卡，將犯罪得益轉賬至18個傀儡戶口。