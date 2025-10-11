美心攜手便利店農莊　回收咖啡渣種優質食材

中評社北京10月11日電／據大公報報導，每3噸餐前廚餘，可轉化為1噸無農藥、無化肥的優質農作物。美心集團擴展“WeGen farming再生農業”計劃，本月起與7-Eleven合作，回收7CAFÉ咖啡渣並轉化為酵素，用以增強土壤營養、促進植物生長及提高開花率，進一步提升農作物品質與產量。本地農場“鴻日農莊”利用咖啡渣酵素種植出沖繩苦瓜及奶油南瓜，並用於7-Eleven本周三起發售的涼瓜牛肉飯、南瓜咸蛋雞粒炒飯及南瓜湯。



抑制病菌 提升產量



美心自2022年起夥拍鴻日農莊展開“WeGen farming”試驗和先導計劃，將餐前廚餘如芒果皮、豆渣、三文魚骨、咖啡渣、蛋殼等制成酵素，不僅能強化土壤、驅蟲抗病，更透過環保耕作維持生物多樣性，降低碳排放，實踐循環經濟理念。



鴻日農莊主理人黃展明指出，園區特選細菌分解咖啡渣中的有效成分，並在植物開花前噴灑，可大幅減少落花、提升產量。他透露，去年測試顯示，使用咖啡渣酵素的車厘茄產量較未使用者增加3成。黃展明表示，現時園區內所有農作物均使用此類酵素，月產量維持在1.2至1.5公噸之間。



嶺南大學科學教研組助理教授葉志豪表示，團隊針對番茄葉斑病進行實驗，結果顯示，即使番茄已感染病菌，酵素仍可透過平衡葉面微生物生態，抑制病菌擴散，同時維持植株健康。



美心集團供應鏈總監區晉禮指出，整個項目除提升食物健康程度外，亦具低碳優勢。項目涵蓋餐前廚餘處理、生產、種植及產品開發等各環節，均在本港完成，有效減省海外原材料、化肥及運輸所產生的碳排放。他希望顧客在享用產品的同時，亦能瞭解背後的環保理念。



7-Eleven香港及澳門常務董事雷理良表示，集團自去年7月起推出的“啡We Green”咖啡渣再生企劃，現全面進入第三階段，將推動跨界合作，將農產品制成產品，讓顧客享用，借此推廣可持續發展概念。

