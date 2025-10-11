安徽省定遠縣助力惠民補貼精準發放

中評社北京10月11日電／據中國紀檢監察報報導，近日，安徽省定遠縣紀檢監察幹部前往永康鎮康東村開展回訪，該村張大爺高興地說：“遲發的高齡津貼到賬了，拿到這筆錢我心裡踏實多了。”



此前，定遠縣紀委監委幹部在開展監督檢查時發現，爐橋鎮李巷村、定城鎮十八崗村、永康鎮康東村等村存在多名老人因被遺漏而未能及時享受高齡津貼的問題。針對該情況，該縣紀委監委向縣民政局制發紀檢監察建議書，督促積極履行職責，並第一時間與相關鎮村溝通協調，推動做好補差補缺工作，同時嚴肅問責相關鄉鎮責任人。



定遠縣紀委監委以養老領域高齡津貼發放情況為切入口，強化監督檢查，扎實開展養老服務突出問題整治工作，保障民生資金真正惠及群眾。督促縣民政局加強同人社、公安、衛健等部門的信息溝通共享，建立數據比對機制，定期開展數據比對，著力發現應享未享、應退未退人員。督促縣民政局強化整改、堵塞漏洞，制定規範高齡津貼發放管理工作試點方案，全方位規範高齡津貼發放流程，確保惠民政策精準落地。



該縣紀委監委加大案件查辦力度，緊盯高齡津貼申請、審批、發放等關鍵環節，充分發揮“室組地”聯動監督效能，全面梳理近3年來巡察、審計報告，嚴肅查處失職失責、虛報冒領等行為。今年以來，該縣紀委監委共處置高齡津貼領域問題線索64件，立案22人，批評教育和處理118人，給予黨紀政務處分18人。