雲南魯甸發生4.8級地震　震源深度十千米

中評社北京10月11日電／據央視新聞報導，中國地震台網正式測定：10月11日11時18分在雲南昭通市魯甸縣（北緯27.03度，東經103.46度）發生4.8級地震，震源深度10千米。



臨近的昭通市昭陽區、鎮雄縣，曲靖市會澤縣、宣威市等地均有震感。目前，暫未收到人員傷亡和財產損失報告。