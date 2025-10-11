【
雲南魯甸發生4.8級地震 震源深度十千米
http://www.CRNTT.com
2025-10-11 17:03:04
中評社北京10月11日電／據央視新聞報導，中國地震台網正式測定：10月11日11時18分在雲南昭通市魯甸縣（北緯27.03度，東經103.46度）發生4.8級地震，震源深度10千米。
臨近的昭通市昭陽區、鎮雄縣，曲靖市會澤縣、宣威市等地均有震感。目前，暫未收到人員傷亡和財產損失報告。
