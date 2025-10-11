廣州海關出台多項便利措施服務支持廣交會

中評社北京10月11日電／據央視新聞報導，第138屆中國進出口商品交易會（以下簡稱“廣交會”）將於10月15日至11月4日分三期在廣州舉行。為服務保障本屆廣交會順利舉辦，10月11日，廣州海關發布《廣州海關支持2025年第138屆中國進出口商品交易會便利措施》（以下稱《便利措施》）和《2025年第138屆中國進出口商品交易會廣州海關通關須知》（以下稱《通關須知》）。



此次發布的《便利措施》推出展會業務“一網通辦”、便利人員和展覽品通關、快速辦理“離境退稅”和免稅品提貨手續、展會現場“一站式”辦理海關手續、支持企業出區參展、落實進口展品稅收優惠政策等9條具體措施，服務保障廣交會進出境人員、物資通關順暢高效。



《通關須知》則從廣交會企業備案、展覽品審批和准入、進境物資申報、展覽品查驗與放行、展中監管、展覽品處置、人員及個人物品監管、記者採訪器材等8方面，明晰了對參展進出境人員、物資的通關及後續監管要求，精準指引參展企業和相關人員提前掌握展會期間相關通關政策規定。



廣州海關黨委委員、副關長譚武介紹，“一方面，我們鞏固優化往屆廣交會廣受歡迎、成效顯著的便利措施。如：繼續支持展會業務線上辦理，支持展覽品、人員高效通關，支持食品進境參展，對符合稅收優惠政策的留購展覽品辦理減免稅手續，開展技術性貿易措施宣講和咨詢服務支持國貨出海等。另一方面，我們根據新形勢新需求，把國家賦予廣州國際消費中心城市的相關措施叠加到服務促進廣交會中。如：聚焦豐富離境消費多元選擇、提升購物便利化和滿意度，創新實施快速辦理‘離境退稅’驗核和免稅品提貨手續的措施。”



廣交會期間，世界各地客商雲集廣州，展會經濟火熱的同時也帶旺了本地消費。為發展境外旅客離境消費經濟，廣州海關優化廣交會參展境外人員離境消費監管服務，通過設立離境退稅專用窗口、增設引導標識、擴展驗核場地，推廣國家稅務總局系統海關客戶端應用，實現“稅務－海關－退稅代理機構”數據聯通，業務辦理效率提升90%。推行“一單一包”便利化監管模式，一張退稅申請單對應一個商品密封包，封裝完好即可完成退稅物品海關快速驗核，旅客辦理海關驗核手續效率提升約70%。目前，廣州市有離境退稅商店近800家，實現11個城區全覆蓋。今年前9月，廣州海關共辦理離境退稅驗核業務超2萬票，總金額超3億元人民幣，同比增長1.5倍。



本屆廣交會共設立3萬平方米進口展，每期各設1萬平方米。“從目前在海關備案情況看，本屆廣交會一、二、三期均有進口展品入境。截至10月11日，已經有72批次、約396萬元的廣交會展品陸續從南沙港、白雲機場等口岸以海運、空運方式入境。展品主要為來自埃及、土耳其、泰國、日本等13個國家和地區、222家展商的廚房家電、五金工具、機械設備等。預計接下來的幾天，展品還將密集入境參展。”廣州海關監管處副處長孫愛華介紹。