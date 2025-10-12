且十：賴雙十講話顯示的“台獨”新路

賴清德發表雙十談話。（照：台北市攝影記者聯誼會提供） 中評社香港10月12日電（作者 且十）2025年10月10日，賴清德循例發表講話。講話以論述台灣內部事務為主，在兩岸關係上少了過去那種激烈的“台獨”話語。但是，細看這篇4500餘字的講話，文不長，不但處處隱藏著“台獨”立場，還顯示出企圖走一條“台獨”新路。



一、講話處處顯示“台獨”立場



賴清德在講話中雖然沒有出現“兩岸互不隸屬”等直接表述“兩國論”的話語，但“台獨”立場充滿全篇，攻擊大陸不遺餘力。



一是宣示“台灣獨立”。綜觀全文基本都以“台灣”自稱，以“中華民國台灣”連接“台灣”與“中華民國”，“中華民國”只是“台灣”的一塊遮羞布，開頭扯起來，後面就都是“台灣”。賴通過強調台灣民主化過程，既切割了1949年前後的“中華民國”，又進一步明確台灣定位，就是“‘民主台灣’是台澎金馬2300萬人在這個世界最明確的定位”。講話結尾的“三個加油”：“台灣加油”“中華民國加油”“中華民國台灣加油”，與他2024年520講話中“無論‘中華民國’‘中華民國台灣’或者是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們‘國家’的名稱”有異曲同工之妙，就是把“中華民國”這個所謂的“國名”向“台灣”過渡，宣示台灣的“國名”叫“台灣”，進一步強化了“民主台灣”的定位。



二是持續污蔑大陸。講話雖然很少提到兩岸關係，但對大陸的攻擊、或者隱晦地污蔑大陸並沒有減少。賴說“中國持續的軍事擴張”是“世界各國都遭遇的劇烈變化和挑戰”，暗示大陸“威權主義持續擴張，國際秩序又遭遇嚴峻挑戰，台海、東海、南海的區域秩序，乃至於整個第一島鏈的安全，都正受到嚴重的威脅”。要求“中國能體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀”。大陸維護主權、維護兩岸統一的法理現狀，到了賴嘴裡都是負面列表，把《開羅宣言》《波茨坦公告》等二戰文件明確台灣及其澎湖列島歸還中國的規定，說成是大陸的扭曲。

