大辯論最終場後網上民調　鄭麗文遙遙領先

中評社台北10月11日電／2025年國民黨主席選舉將於10月18日舉行，旺旺中時媒體集團主辦“黨主席大辯論”，最終場於今日在中天攝影棚登場，候選人張亞中、蔡志弘、羅智強、郝龍斌、鄭麗文出席，展開辯論。《中天電視》YouTube頻道今天針對“看完《黨主席大辯論》最終場，您支持誰當下一任國民黨主席？”進行網路投票，截至今天晚上，鄭麗文71%；張亞中12%；羅智強10%；郝龍斌6%。



中時新聞網報導，《中天電視》YouTube頻道今天(11日)起針對“看完《黨主席大辯論》最終場，您支持誰當下一任國民黨主席？”進行網路投票，截至今天晚上7點29分，有3.9萬人參與投票，鄭麗文以71%暫居第一；張亞中12%列第二；羅智強10%第三；郝龍斌6%暫居第四。



針對2026年縣市長選舉，羅智強與郝龍斌均承諾，國民黨若沒辦法拿下南二都其中一都，就請辭黨主席；鄭麗文對此稱當選後會用最多時間坐鎮南二都，盼團結全黨上下、藍白與在野重點突破，南部正快速變化中，國民黨不能再辜負南台灣期待；張亞中更稱，選輸了要負責，但國民黨都選輸了，你下台又有什麼意義；蔡志弘則表示，如果當選席次要比目前還少，他就會辭職負責。



北一女教師區桂芝今天則透過影片提問，引發關注，她問“是否承諾重建課綱？”郝龍斌回應，課綱是一定要改的；張亞中則回應，他不是在講而已，已經在行動，這跟檯面上候選人最大不同；羅智強認為，課綱當然要改，就是要回到禮義廉恥；鄭麗文則指出，有關課綱改革，勢在必行；蔡志弘表示，非常贊成重建課綱。