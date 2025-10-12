快評：軍費狂飆　台灣民生與安全的雙重困局

中評社快評/台灣領導人在雙十講話中拋出“台灣之盾”構想，並承諾將軍費支出在2030年前提升至GDP的5%。此舉表面為強化“防衛自主”，實則將台灣推入一場危險的豪賭。軍備擴張的沉重代價，最終將由誰承擔？答案無疑是台灣的普通民眾與未來的發展根基。



軍費暴漲的本質，是民生福祉的殘酷擠壓。當前台灣防務預算已占GDP約2.5%，翻倍至5%意味著年度公務預算近半將投入軍事領域。這筆巨額資金從何而來？必然是排擠教育、醫療、長照、社會福利等攸關民眾生活的關鍵預算。台灣民眾將面臨一個冰冷現實：一邊是不斷攀升的軍購帳單，一邊是不斷縮水的公共服務。



更殘酷的情形是，這場軍備競賽本質上是場“必輸的賭局”。正如學者趙建民尖銳指出，兩岸軍力早已失衡，台灣即使將軍費提升至GDP的5%，面對大陸的龐大體量與軍事投入，無異於杯水車薪。台灣將有限資源投入無望的競賽，不僅無法保障安全，反而掏空了社會韌性根基。



我們也很清楚，台灣的軍費承諾帶有強烈的“交保護費”色彩。正如張其祿教授直言，台灣的政策本質是“單邊押寶美國”，其軍費目標“更像是講給美國人聽的”。台灣正被美國視為對華博弈的籌碼，軍購承諾成為美國軍火商的利潤來源，卻未必轉化為台灣的實際安全。當政治人物高喊“護台”時，真正服務的或是大洋彼岸的戰略利益。

