美政府“停擺”第11天　特朗普確保發軍餉

中評社香港10月12日電／美國聯邦政府“停擺”11日進入第11天，對公眾的影響日益顯現。總統特朗普表示，他已命令國防部長赫格塞思“使用所有可用資金”在“停擺”期間支付軍人薪資。



新華社報導，特朗普當天在社交媒體上發文說，他指示赫格塞思在10月15日給軍人發薪酬，並且已經“確定”用於支付軍餉的資金，但他並未透露資金來源。



特朗普繼續將“停擺”歸咎於民主黨，稱“不會允許民主黨人用危險的政府關門來挾持軍隊和整個國家的安全”。



美國會眾議院共和黨籍議長約翰遜7日警告說，如果“停擺”危機13日前仍未化解，15日起將不得不暫時停發軍餉。



因參議院未能在聯邦政府資金耗盡前通過新的臨時撥款法案，10月1日起，美聯邦政府時隔近七年再度“停擺”。據美國媒體報導，大約60萬僱員被迫無薪休假，提供“必要服務”的僱員則須無薪上班。



特朗普政府10日宣佈聯邦政府裁員已經開始，財政部、衛生與公共服務部、教育部等7個機構的4000多人將被解雇。



《紐約時報》報導，由於政府“停擺”，在一些印第安人保留地，糖尿病監測和遠程診療等關鍵醫療服務已被縮減或取消。由於聯邦援助項目被削減或存在諸多不確定性，許多農戶在制訂明年種植計劃時面臨困難。一個為600多萬低收入母親及其子女提供食品的項目即將耗盡資金。



報導說，圍繞醫療保健這一當前財政僵局的核心爭議，美民主黨和共和黨仍未表現出任何達成妥協的跡象。如果國會不能盡快通過臨時撥款法案，美國公眾面臨的問題可能會更加嚴重。全國低收入住房聯盟主席勒妮·威利斯說，這次政府“停擺”是“以國家最弱勢群體為代價”的鬧劇。