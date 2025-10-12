國民黨主席選舉大辯論　韓國瑜金句成拉票密碼

中評社台北10月12日電／國民黨主席選舉18日即將投票，11日由旺旺中時媒體集團主辦的最後一場黨主席大辯論圓滿落幕，候選人們把握最後一次透過論述拉票機會；有趣的是，大家不約而同，紛紛引用“立法院長”韓國瑜過去的名言金句，韓語錄似乎成拉票密碼。



根據《中時新聞網》報導，韓國瑜過去經常被拱接棒黨主席，但他現在擔任“立法院長”，無法接手黨主席，然而，即便這次黨主席候選人陣容沒有韓國瑜，但韓的存在感卻很強烈，尤其昨日辯論會上，候選人都搶著引用他的金句。



郝龍斌說，國民黨要重返執政，要“苦民所苦”與人民站在一起；昨辯論會後郝又上傳與韓國瑜“饅頭論政”的影片，表達對韓最常講的“莫忘世上苦人多”感觸良深。



鄭麗文結辯時也引用韓國瑜國慶演說提到的“風調雨順看老天、國泰民安靠自己”，鄭麗文再補充一句“黨運昌隆靠黨員”。



羅智強更是扮演忠誠韓粉，先大讚韓國慶演說讓“中華民國”派士氣大振，在談兩岸關係時，再引用韓“四句箴言”：“中華民國”是我們的國、台灣是我們的家、中華文化是我們的根、民主自由是我們的寶。”



蔡志弘在提他把金馬改造成非軍事區，轉作貿易觀光的構想時，也引用韓國瑜金句“貨出得去，人進得來，金馬發大財”。



張亞中過去談2028人選時，與其他候選人不同見解，不認為現在就定一尊於盧秀燕，應建立制度，若韓可選也可考慮；一如韓在雙十大典上用堰塞湖來形容台灣面臨的危機，張亞中也頻用堰塞湖形容兩岸危機。



韓國瑜即便歷經2020“總統”大選敗北、高雄市長罷免，但在藍營基層魅力居高不下，受基層黨員喜愛，各黨主席候選人無不想多跟他沾上邊，尤其最後拉尾盤時刻，更是兵家必爭，讓韓即使沒參選，卻同樣存在感十足。