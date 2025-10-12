鄭麗文反罷宣講收車馬費？鄭陣營、郝、羅回應

中評社台北10月12日電／國民黨主席候選人鄭麗文被爆，過去半年全台助講藍委反罷免活動，有部分場次收錢出席。代表鄭麗文陣營的前“立委”李德維12日表示樹大招風，相信黨員有非常有智慧，不會被放話或小道消息影響。國民黨主席候選人羅智強提及，自己不清楚狀況，交給當事人說明。而國民黨主席候選人郝龍斌強調，他不僅是自己付錢，甚至還舉辦活動。



根據《中時新聞網》報導，第73屆全球華僑節慶祝大會於12日上午9時在張榮發基金會6樓舉辦，除了現任黨主席朱立倫與會外，有意角逐黨主席選舉的候選人郝龍斌、羅智強也都到場，而鄭麗文陣營則是派出李德維參加。



針對鄭麗文被爆出，先前參加反罷免活動時收車馬費，會不會覺得現在國民黨人士都在圍毆單一候選人？李德維認為，“我覺得樹大招風啦！但相信我們的黨員非常有智慧，不會被這種放話 或小道消息所影響，10月18日很快就到了，讓黨員用選票做抉擇”。



關於外傳鄭麗文出席反罷免活動有領車馬費？郝龍斌提及，自己不清楚此事。



媒體追問，郝過去幫反罷免時，是不是都自己付錢？郝龍斌強調，“我們不僅自己付錢，且自己辦活動，反罷免第一場活動在榮星花園舉辦，就是我跟趙少康辦的，那場不只是自費，且都是自願來的，我們完全沒有動員，看到當天榮星花園人潮洶湧，也幫反罷免打了非常好的第一炮”。



而羅智強也說，自己不知道車馬費狀況，所以沒什麼評論，就交給當事人說明。



至於過去邀請反罷免宣講時，有無付車馬費？羅智強說，自己當時有辦一些活動，例如委託相關單位辦公投宣講會，地點包括台北、新竹跟高雄，自己就用書的款項支付經費，“但我不會去問用途細項，基本上就相關當事人說明吧！”