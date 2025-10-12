美疾控中心在聯邦政府“停擺”期間遭遇裁員

中評社香港10月12日電／據美國媒體報導，美國疾病控制和預防中心10日遭遇新一輪裁員，包括多個科研領域工作人員及部門負責人在內的數十人被裁掉。



美國媒體援引知情人士的消息透露，涉及裁員的部門包括公共衛生數據、監測和技術辦公室，預警與疫情分析中心，美疾控中心華盛頓辦公室，國家免疫與呼吸道疾病中心等。



新華社援引報導，裁員通知是當地時間10日（周五）晚9時左右通過電子郵件發送的，這種在正常辦公時間以外發佈解雇通知的方式延續了特朗普政府的慣常做法。收件人被告知，其崗位被認定為“不再必要”，或與機構其他部門的職能“幾乎相同”，因此被裁撤。



多名員工表示，在政府“停擺”期間，此種做法尤顯殘酷，因為許多聯邦工作人員不在辦公室，也無法及時查收或回覆郵件，使得獲取遣散相關信息極為困難。



美國有線電視新聞網援引美疾控中心一名因擔心被解雇而要求匿名的僱員的話說：“政府不滿疾控中心的數據不支持其敘事，所以就把那些數據部門的人裁掉；政府也不喜歡疾控中心的政策部門拒絕為那些缺乏科學依據的想法背書，於是把他們裁掉。”



自美聯邦政府10月1日“停擺”後，大批聯邦僱員已被迫停薪休假，多項公共服務陷入停滯。白宮10日宣佈，聯邦政府裁員已陸續開始。