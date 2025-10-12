政治僵局會如何拖累法國經濟

中評社香港10月12日電／法國總統馬克龍去年6月解散國民議會後，法國政治僵局反覆，財政政策受阻，2026年預算草案仍未出台。近來，該國政治危機加速向經濟與金融領域傳導，市場信心明顯減弱，同時對歐元區經濟產生一定影響。



10月以來，法國政局的不確定性進一步加劇金融市場波動。6日，總理勒科爾尼宣佈辭職，巴黎股市CAC40指數當日開盤下跌2%；法國10年期國債收益率盤中飆升逾9個基點，突破3.6%。



根據法國央行最新預測，2025年法國經濟增長衹有0.7%。分析人士認為，企業和家庭投資意願下降、儲蓄率上升及經濟放緩對就業的影響，正成為拖累增長的重要因素。



新華社報導，巴黎政治學院經濟研究中心評估顯示，2024年6月爆發的政治危機將導致法國至2025年底的經濟增速下降約0.5個百分點，相當於損失約150億歐元。



“在不確定時期，企業往往暫停投資和招聘，而家庭則傾向於增加儲蓄。”該中心經濟學家埃里克·埃耶日前接受當地媒體採訪時指出。據法國媒體報導，自2024年6月國民議會被解散以來，企業投資下降了1.5%。



法國國家統計與經濟研究所數據顯示，2024年第一季度至2025年8月期間，法國家庭商品消費下降了0.5%，居民儲蓄率則維持在19%，位居歐洲前列。法國經濟學家馬蒂厄·普拉內分析稱，政治和經濟不確定性增加令家庭支出更為保守，從而進一步抑制經濟增長。



法國僱主聯合會主席帕特里克·馬丁日前指出，政局不穩造成的經濟損失可能使今年法國國內生產總值減少約90億歐元，法國經濟“下滑趨勢已現”，明顯落後於其他主要歐洲經濟體。



法國政治危機還對歐元區經濟帶來影響。10月6日，勒科爾尼的突然辭職引發歐元匯率短線波動，對美元匯率一度下跌近0.8%。分析人士指出，市場對法國政府組閣受挫反應強烈，擔憂歐盟第二大經濟體可能陷入政治真空。法國政局的不確定性不僅拖累本國經濟，也可能對整個歐元區造成外溢風險。