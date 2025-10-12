美加徵中國100%關稅　中方：必採相應措施

中評社北京10月12日電／商務部新聞發言人12日就近期中方相關經貿政策措施情況答記者問。



有記者問：10月9日，商務部、海關總署發佈公告，對相關稀土物項實施出口管制。請問中方有什麼考慮？



答：中方發佈了關於稀土等相關物項的出口管制措施，這是中國政府依據法律法規，完善自身出口管制體系的正當做法。當前世界局勢動蕩不安，軍事衝突時有發生，中方注意到中重稀土相關物項在軍事領域有重要應用。中國是負責任大國，依法對相關物項實施出口管制，目的是更好維護世界和平與地區穩定，履行防擴散等國際義務。



中國的出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將予以許可。在措施公佈前，中方已通過雙邊出口管制對話機制向各有關國家和地區作了通報。中方願與各國加強出口管制對話交流，更好維護全球產業鏈供應鏈安全穩定。



有記者問：我們注意到，近日商務部發佈公告加強稀土等相關物項出口管制，請問後續將如何實施？



答：中國作為負責任大國，始終堅定維護自身國家安全和國際共同安全，始終秉持公正、合理原則立場，審慎適度實施出口管制措施。中方事先已就措施可能對產供鏈產生的影響進行了充分評估，並確信相關影響非常有限。措施出台前，中方已通過雙邊出口管制對話機制向各有關國家和地區進行了通報。

