日本首相石破茂發表“戰後80周年”個人見解

中評社北京10月12日電／即將卸任的日本首相石破茂10日以“個人見解”形式發表“戰後80周年”見解，在表示繼承歷屆政府“戰後談話”歷史認知立場的同時，就日本走向戰爭原因發表了看法。輿論認為，這份見解在一定程度上體現了石破茂個人特色，有一定進步意義，但一些關鍵表述缺失或不足，反映出日本在總結和認識歷史方面的不足。



新華社報導，石破茂的“戰後80周年”見解日文全文約6000字，從戰前憲法、政府、議會、媒體及信息收集分析5個方面進行剖析，認為它們都對日本走向戰爭負有責任。結合當前日本的社會現實，石破茂提出，政治不能迎合輿論或為取悅民心而損害國家利益，應警惕狹隘的民族主義與排外情緒，不能讓情緒凌駕於理性之上，而應以勇氣直面歷史。



日本媒體認為，與此前在戰後50年、60年、70年的節點分別發表的“村山談話”“小泉談話”“安倍談話”相比，石破茂的見解展現了新角度，多處體現“石破色彩”，但此次見解並非經內閣決議通過的“首相談話”，而是以“個人見解”形式發佈，在關鍵表述上沒有明確提及對亞洲鄰國的“侵略責任”以及對其“反省”“道歉”等措辭。石破茂只是在接受記者提問時表示，自己將懷著“反省與道歉的心情”，繼承歷屆政府在歷史認識問題上的既有立場。



石破茂被視為自民黨內的溫和保守派，與黨內強硬保守派相比，其歷史認知有一定進步性。日本媒體普遍認為，此次發表見解反映出石破茂在黨內壓力下的平衡姿態。石破茂自去年就任首相以來就計劃在“戰後80周年”之際按慣例發表經內閣決議通過的“首相談話”，但自民黨內強硬保守派強烈反對，認為已故前首相安倍晉三在2015年發表的“安倍談話”中已明確“不能讓後代繼續背負謝罪宿命”的立場，擔心石破茂推翻這一基調。自民黨新任總裁高市早苗也曾喊話，沒有必要再發表“戰後80周年”見解。



明治大學教授山田朗認為，這份見解的反思主要停留在日本國內政治層面，缺乏面向亞洲鄰國的視角。雖然石破茂使用“反省”一詞，但見解內容幾乎僅限於反思政黨政治未能制衡軍部的問題。



神奈川大學教授大庭三枝認為，這份見解對戰前日本國內狀況進行了常識性說明，“首相不得不再次講述這些本應在教育中早已共享的事實，本身就反映出日本在歷史總結方面的嚴重不足”。