諾貝爾和平獎名單疑遭外洩　或涉間諜行動
http://www.CRNTT.com   2025-10-12 15:55:45


　　中評社香港10月12日電／今年諾貝爾和平獎的得獎名單，懷疑被提前外洩，諾貝爾委員會認為可能涉及間諜行動。

　　香港電台報導，委內瑞拉反對派領袖馬查多，獲得今年諾貝爾和平獎，法新社報導，在獎項揭曉前數小時，網上博彩平台上，相信馬查多獲獎的百分比突然從3.75%躍升至近73%，但當時並未有任何專家或主流媒體，點名馬查多為熱門人選之一。

　　諾貝爾委員會秘書哈普威金，接受挪威傳媒訪問時回應事件，認為不太可能是諾貝爾委員會內部人員洩漏資訊，較大機會是間諜行動，委員會將調查，如果有需要，會收緊保密措施。

　　

