重大轉折　日本政壇或進新一輪亂局

中評社北京10月12日電／日本公明黨黨首齊藤鐵夫10日在與自民黨總裁高市早苗會面時，正式表達退出執政聯盟的方針，兩黨長達26年的結盟關係宣告結束。



新華社報導，分析人士認為，公明黨突然提出與自民黨“分手”，有政策和人事安排等原因，背後是理念不合、選情不佳等因素。此事不僅給高市接任日本首相增添變數，也給自民黨帶來多重打擊。日本政治或將迎來新一輪亂局，開啟“多黨化時代”。



多重原因致“分手”



輿論對這次公明黨突然宣布“分手”頗感意外。自民黨與公明黨結盟已有26年，其間雖經歷過2009年下野等波折，但結盟關係一直持續。公明黨這次給出的“分手”理由是，公明黨要求加強對企業和團體政治獻金的管制，自民黨對此未能給出令人滿意的答覆。但分析人士認為，原因不僅於此。



高市當選自民黨新總裁後於7日任命自民黨高層職務，其中黨內大佬、前首相麻生太郎出任副總裁；“黑金”醜聞重要涉事者之一、原“安倍派”骨幹萩生田光一出任黨內要職幹事長代行，相當於黨內二號人物幹事長的首席代理。日本《朝日新聞》指出，這兩人都是公明黨所不滿的人物。



由於自公聯盟在國會眾參兩院均為少數，高市上任後加緊拉攏部分在野黨，特別是近期與國民民主黨互動頻繁，這也引發公明黨不滿。日本《每日新聞》分析，高市“輕視公明黨”而偏重國民民主黨，使公明黨的不信任感超過臨界點。



兩黨深層分歧在於基本理念。自民黨是保守派政黨，公明黨則崇尚自由主義。前者主張修改日本和平憲法，後者對此態度謹慎。高市是自民黨內右翼保守派的代表人物，多次參拜靖國神社，在競選總裁期間還曾發表排外言論，這些都讓公明黨不滿。



分析人士指出，這兩個理念不同的政黨能長期結盟，主要是因為雙方能在選舉中相互支持從而獲得更多議席。但“黑金”醜聞曝光後，自民黨一直未能妥善處理並平息民怨，導致該黨在重要選舉中接連失利，公明黨也受其拖累，議席縮水。



高市當選總裁後公開表示“黑金”問題已經翻篇，還任命問題人物萩生田擔任要職，讓公明黨看不到改善選情的希望，摧毀了兩黨結盟的利益基礎。

