伊朗外長：伊朗永遠不會加入《亞伯拉罕協議》

中評社北京10月12日電／據央視新聞：當地時間11日，伊朗外交部長阿拉格齊在當晚播出的一段電視專訪中表示，伊朗永遠不會加入《亞伯拉罕協議》。



阿拉格齊稱，《亞伯拉罕協議》推動與一個罪行累累、實施種族滅絕的政權關係正常化，伊朗的立場非常明確，“這個計劃與我們的理想毫不相符，伊朗絕不會加入這樣的協議”。



特朗普在其首個總統任期內，撮合阿拉伯聯合酋長國、巴林、蘇丹、摩洛哥等阿拉伯國家與以色列簽署所謂《亞伯拉罕協議》，快速推進關係正常化，但在推動地區大國沙特與以色列建交方面則困難重重。2023年10月本輪巴以衝突爆發後，沙特暫停沙以關係正常化談判。



阿拉格齊在專訪中還表示，目前伊朗沒有理由也沒有計劃與英國、法國和德國就伊核問題重啟談判。他說：“我們已經談過，也簽署過協議，但美國單方面退出了，歐洲三國也未能履行承諾……如今他們聲稱希望重新談判，但我們實在不明白，為什麼還要與他們談，他們又能做什麼，這樣的談判還有什麼積極意義？”



阿拉格齊指出，西方國家提出的所謂“全面協議”概念在伊朗看來毫無意義。他說：“所謂‘全面協議’既不明確，也缺乏依據。未來如果出現新的談判，也只會如過去一樣圍繞伊朗的和平核計劃展開。”



阿拉格齊還表示，所謂“E3”機制對伊朗而言已不具備任何意義。伊朗將根據本國利益與歐洲各個國家單獨打交道。目前伊朗“既不追求核談判，也不認為有必要與這三國進行任何形式的對話”。

