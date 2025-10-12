“泉城”濟南用科技破解地鐵和泉水共生難題

中評社香港10月12日電／剛剛過去的國慶中秋假期，濟南地鐵7號線、9號線的建設工地上一片熱火朝天，貫穿濟南東西的濟南地鐵4號線仍在緊張試運行，為年底開通做準備。



濟南有1000多處泉水，地下泉脈密布，被稱為“泉城”。讓地鐵與泉水共生，成為濟南地鐵建設過程中面臨的首要難題。



新華社報導，山東省地礦局八〇一隊牽頭開展了地鐵建設的前期調查論證，以及線網布局優化工作，承擔了濟南地鐵全部線路的泉水環境影響評價，回答了“濟南哪些區域可以建地鐵”“地鐵建設到底會對泉水造成什麼影響”等問題，攻克了地鐵建設決策階段的難題。



保護泉水需要精準認識泉脈的分布。為了還原看不見、摸不著的地下泉脈脈絡，八〇一隊提出了高精度綜合地質勘查技術。



“就像是給岩溶地下水主徑流通道做了個非常清晰的彩超，把這些通道精細地識別和刻畫出來，為泉水徑流通道的保護奠定了基礎。”八〇一隊總工程師趙志強說。



在做軌道交通線路規劃和選擇站點時，工作人員對敏感地帶的泉水最高水位位置進行監測，規劃軌道線路和站點時不能超過最高水位，需要預留出兩到三米的距離。



濟南地鐵4號線橫穿泉水徑流的核心區域，離趵突泉最近的地方衹有1.4公里。施工過程中，八〇一隊採用地下水導流技術，依據“U形管”原理，施工人員在地鐵的兩側打垂直入滲的砂石樁，通過石子等把水導流下去，然後通過地鐵的底部，再把水引上來，從而讓地下水徑流從地鐵隧道底部繞過去。



目前，地下水導流技術已應用在濟南地鐵4號線山師東路站、千佛山站、泉城公園站等重要的保泉路段。同時，運用“原水、原位、同層、同質、同量”回灌技術，把地下水位穩定在±10cm以內。



為了進一步降低地鐵建設對泉水的影響，八〇一隊提出“繞、避、抬、升”技術體系，將地鐵線路繞開泉水敏感區、避開地下含水層，並升抬地下線路埋深。



山東省地礦局八〇一隊黨委書記、隊長張雲峰介紹，多年來，團隊一直致力於保泉護泉工作，提出了“調蓄補源、采外補內、開源節流”的保泉模式，構建了國內首個泉域地下水數值模型，助力趵突泉實現22年持續噴湧。



據悉，八〇一隊自主研發的“濟南泉水保護地下水監測體系平台”，整合了213處地下水監測點，構建起北方岩溶地下水智能監測體系，可提前15天發布泉水水位厘米級波動預警，並實現岩溶水運移可視化、可量化。



“這相當於為泉水裝上超強‘CT’，讓地下水流向、流速、水質變化從經驗判斷升級為數據決策。”濟南泉水保護地下水監測體系平台項目負責人馬河寬說。