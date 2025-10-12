對高通公司立案調查　市場監管總局介紹詳情

中評社北京10月12日電／日前，市場監管總局反壟斷二司負責人就對高通公司違反《中華人民共和國反壟斷法》（以下簡稱《反壟斷法》）立案調查事回答了記者提問。



問：近日，因高通公司涉嫌違反《反壟斷法》，市場監管總局對其立案調查。請介紹一下具體情況。



答：這是市場監管總局依據《反壟斷法》開展的一項日常執法工作。



2023年5月，高通公司宣布收購Autotalks公司。在收到舉報後，我局對該項集中進行了綜合評估，認為該項集中雖未達到申報標準，但有證據證明具有或者可能具有排除、限制競爭效果。2024年3月12日，我局根據《反壟斷法》第二十六條規定，書面通知高通公司要求其進行申報，未申報或者申報後獲得批准前不得實施集中。2024年3月14日，高通公司致函我局，表示放棄此項交易。2025年6月，高通公司在未進行申報、也未與我局作任何溝通的情況下，完成對Autotalks公司的收購。接到舉報後，我局進行了核實，高通公司也承認了相關事實。在相關事實清楚、證據確鑿的基礎上，我局依法對高通公司收購Autotalks公司違法實施經營者集中事宜進行立案調查。



下一步，市場監管總局將繼續秉持依法依規、客觀公正原則推進相關調查工作。