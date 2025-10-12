兩岸近3000人在廈門同跑“永慶杯”

中評社香港10月12日電／12日上午，以“為愛奔跑，老幼同心”為主題的第十一屆“永慶杯”路跑活動在廈門長庚醫院啟動，海峽兩岸近3000名路跑愛好者聚首廈門，同跑“永慶杯”。



新華社報導，本次路跑活動特別設置“祖孫牽手跑”環節，首次將養生護理院的長者與廈門長庚臨托中心的幼兒納入活動主線，在1.5公里健康跑道上完成趣味闖關。現場同步開放養老院體驗區，展示即將開業的養老院“樓上養老、樓下體檢”特色模式；親子遊戲區設置“跳房子”“丟沙包”等懷舊互動；現場還設置了體檢科、神經內科、中醫科等義診攤位接受民眾咨詢。



“之前在台灣參加過很多次‘永慶杯’路跑，這次在廈門參加，大家一路上會互相加油，感覺既熟悉又親切。”首次在廈門參加路跑活動的廈門長庚醫院台籍職工徐子峻說。



廈門長庚醫院院長蔡熒煌表示，“永慶杯”路跑活動每年秋季在海峽兩岸同步舉辦，這一活動不僅是路跑，更是健康理念的傳遞。同時希望用路跑串聯起兩岸情誼，感念王永慶先生“取之社會、奉獻社會”的精神與貢獻。



廈門長庚醫院成立於2008年5月，是一所集醫療、保健、頤養、科研為一體的三級甲等綜合醫院，現設置臨床專科43個，每日服務病患約3000人次。