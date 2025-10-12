阿富汗與巴基斯坦爆邊境衝突　互攻對方哨站

中評社香港10月12日電／阿富汗與巴基斯坦在當地星期六晚發生邊境衝突。



路透社報導，阿富汗塔利班攻擊巴基斯坦邊境哨站，並控制了幾個，報復巴基斯坦早前越境空襲。阿富汗指行動中擊斃58名巴基斯坦士兵，有20名阿富汗士兵傷亡。



據香港電台援引報導，巴基斯坦國防官員指責阿富汗無端開火，巴方使用槍砲全力回擊，雙方在邊境超過6處地方駁火，巴方摧毀了幾個阿富汗哨站。安全官員表示，交火於今日上午已基本結束。巴基斯坦總理夏巴茲強烈譴責阿富汗的挑釁行為，強調不會在國防方面退讓。