美國政府在發薪日大裁員　第二天又說裁錯了

中評社北京10月12日電／10月10日是約66萬美國聯邦雇員領工資的日子，但美國政府在這個發薪日不僅拖欠了工資，還把很多人開了。白宮管理和預算辦公室主任沃特當天在社交媒體上宣布，聯邦政府裁員開始。此前特朗普和白宮官員多次表示，政府一旦停擺就裁員，裁員將集中在“趨向民主黨的領域”，並稱民主黨人應對此負責。不過就在11日，又有政府部門承認，因“代碼出錯”裁錯人了。



裁誰？裁多少？



央視新聞報導，白宮負責裁員的辦公室表示，裁員規模“相當可觀”，但沒說具體裁了哪些人。媒體向美國各政府部門求證，財政部、衛生與公眾服務部、國土安全部等主要部門都證實，他們正在裁員。據不完全統計，僅7個部門在1天之內就開除了四千多人。



衛生與公眾服務部10日連夜裁員一千多人，但11日又向美國廣播公司透露，一部分人被裁是“代碼出錯”，稱他們“最終會收到撤銷裁員的通知”。有媒體吐槽，“裁員”的通知是直接發給每位相關員工的，“裁錯”的消息卻是發給媒體的，至於員工本人何時能收到撤銷裁員的通知，美國政府說“最終會”，卻沒說“最終”是哪天。



美國政府承認，這批被“誤裁”的人裡既有防治麻疹、埃博拉等疾病的流行病學專家，也有防治慢性病的醫務人員，還有負責編寫美國各疾病發病率與死亡率每周報告的人員。



美國今年麻疹病例激增，創下自1992年以來新高。這次相關專家被裁、數據統計中斷，勢必進一步破壞美國的傳染病防治工作。



美國教育部也趁機開掉了20%的員工，尤其是負責保障殘障兒童教育的機構“幾乎被清空”。國土安全部則宣布解雇一批負責網絡安全和基礎設施安全的員工。

