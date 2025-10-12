巴基斯坦與阿富汗在邊境地區交火

中評社北京10月12日電／當地時間11日深夜至12日凌晨，巴基斯坦與阿富汗在兩國邊境地區交火。巴方譴責“阿富汗在巴阿邊境地區的挑釁行為”，要求阿方確保其領土不被用於針對巴基斯坦的恐怖活動。阿富汗方面稱，將對任何侵犯阿領土的行為作出回應。



新華社報導，巴基斯坦三軍新聞局12日發表聲明說，11日深夜至12日凌晨，恐怖組織“巴基斯坦塔利班”武裝分子在巴阿邊境地區對巴方發動襲擊，巴安全部隊進行反擊，至少打死200名武裝分子。交火造成巴安全部隊23人死亡、29人受傷。



聲明說，巴軍方還精準打擊了阿方軍隊營地和哨所、“巴基斯坦塔利班”“俾路支解放武裝”以及極端組織“伊斯蘭國”在阿境內的恐怖分子訓練基地和支持網絡，摧毀了巴阿邊境地區多個阿方軍隊營地，阿方一側21個哨所陣地被巴方“短暫”佔領。



巴基斯坦總理夏巴茲12日發表聲明說，巴方強烈譴責“阿富汗在巴阿邊境地區的挑釁行為”，巴軍方已對阿方的進攻行為作出強有力回擊。巴總統扎爾達里當天也發表聲明，強調巴方在國家主權問題上絕不會作出任何讓步。



阿富汗政府發言人穆賈希德12日在喀布爾舉行的記者會上說，在11日夜間阿方于阿巴邊境地區展開的反擊行動中，巴方58人死亡、30人受傷，阿方9人死亡、16人受傷。



穆賈希德還說，任何人若侵犯阿富汗領土，阿政府及人民都將予以回應，捍衛國家主權，但阿方“更傾向於通過對話解決一切問題”。



此前有媒體報導稱，巴基斯坦軍方9日夜間對阿首都喀布爾及帕克提卡省發動空襲，打擊據稱屬於“巴基斯坦塔利班”成員的藏身點。巴三軍新聞局局長喬杜里對上述報導未予以證實。