富權：韓國瑜先發制賴，民進黨跳腳穿小鞋

中評社香港10月13日電／澳門新華澳報11日發表富權文章：韓國瑜先發制賴，民進黨跳腳穿小鞋。以下為文章內容。



10日在台北市舉行的“雙十大會”，上演了歷史上罕見的一幕，就是大會主席韓國瑜在致開會詞時，與將要作主旨講話的賴清德“唱對台戲”，並擊中了賴清德及民進黨當局的“痛腳”，氣得民進黨當局“紮紮跳”，除了是從“總統府”發言人到民進黨一眾政客瘋狂攻擊韓國瑜之外，“總統府”的禮賓人員還刻意給韓國瑜“穿小鞋”，在賴清德發表講話完畢後，沒有更換發言台上的講稿／主持稿，讓並不知情的韓國瑜念了賴清德剛才的講話稿，在念了幾句後才發現被“裝咗彈弓”，被迫暫時中斷典禮，但這更暴露了民進黨當局的醜陋及無恥。



按照台灣地區的“禮制”，“雙十大會”的籌委會主席由“立法院長”擔任，但籌委會的所有事務卻是由“總統府”包攬，具體工作是職掌典禮、交際、出納、事務管理與交通管理事項的三局負責。在過去，當“總統”與“立法院長”都是同屬一個政黨，亦即無論是由中國國民黨還是由民進黨“完全執政”時，當然是合作無間。而在“總統”與“立法院長”不屬同一個政黨時，因為“立法院長”是被視為“藍皮綠骨”的王金平，因而在主持“雙十大會”時，也沒有發生任何扞格。



在“二零二四”大選中，民進黨喪失“完全執政”的優勢地位，並處於“少數總統”及“少數立委議席”的“雙少數”尷尬狀態。本來，在“立法院長”選舉中，民進黨黨團能夠“禮賢”民眾黨黨團，將之爭取過來，是仍然可以繼續執掌“立法院長”的。但卻被國民黨黨團先來一步，與民眾黨黨團合作，由國民黨的韓國瑜、江啟臣分別當選“立法院”的正副院長。



這樣，從去年起到二零二七年的“雙十大會”，如無其他突發意外，都將是由韓國瑜擔任籌委會主席，並作大會主持。在去年的頭一次大會時，韓國瑜“中規中矩”，依禮執行。但豈料賴清德在隨後的主旨講話中，卻大放“新兩國論”的厥詞，在島內引發強烈爭議，並升高台海緊張局勢。這讓堅持“反台獨”立場的韓國瑜，大有“被『背書』”及“食死貓”之感。

