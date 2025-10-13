富權：別鬧了，趙少康先生！

中評社香港10月13日電／澳門新華澳報13日發表富權文章：別鬧了，趙少康先生！以下為文章內容。



中國國民黨主席換屆改選，將於今個星期六投票，由三十三萬具有投票權的黨員，按照直接、平等、無記名、單記、相對多數的投票制度進行投票，選出任期為四年的新一屆黨主席。雖然有六名符合資格的黨員登記參選，但在最後階段，是兩強脫穎而出，成為郝龍斌與鄭麗文的對決，而且雙方支持度僵持不下，預估票差僅在五千至一萬票之間，選情陷入白熱化膠著。不過，雖然鄭麗文曾經說錯話，表示在當選後希望能夠“拜訪”剛當選為日本自民黨總裁眾議員高市早苗，讓其支持度一度下跌，但在經危機管控下，支持度和看好度地扶搖上升，再次將郝龍斌拋在後頭。



按道理，得到議長系統和地方派系，以及軍系中的將領級黨員支持的郝龍斌，應當是充分發揮其組織戰的長處，繼續擴大“朋友圈”，以戰勝“空戰”能力較強的鄭麗文。但他在其“軍師”趙少康的撮弄下，竟與趙少康一起，胡亂指控“大陸當局”介入國民黨主席選舉，遭到網軍攻擊“超過民進黨1450”，還說這是“國安問題”。這讓台灣地區輿論界嘩然，直指其這樣做，等於是拾起民進黨的唾沫，也來搞什麼“抗中保台”，並向民進黨當局“遞刀子”，讓正在計劃按照賴清德“十七條措施”修正“國安法”“加辣”增添“正當性”。其所作所為，讓人懷疑打著“反台獨”旗號的趙少康，是否就是要搞“台獨”的民進黨的“無間道”。



其實，趙少康打著“反台獨”的旗號“助益『台獨』”，早有“案底”。在一九九四年台北市長首次由民選產生時，國民黨中央提名官派市長黃大洲參選。民進黨則提名“立委”陳水扁參選，而時任新黨“立委”的趙少康也跳出來，形成了“三腳督”，造成反對民進黨的票源分散，而讓陳水扁“漁翁得利”。當時，不少反對“台獨”的政治人物，都批評趙少康這是“打著反『台獨』的旗號，助益搞『台獨』的陳水扁當選”。而且更有“助益『台獨』”的後著，就是陳水扁籍著台北市長的政治舞台，獲得較高的好感度及支持度，因而在四年後的台北市長選舉中，輸給馬英九而未能連任，讓民進黨支持者產生“民調高卻選輸”的不平及不忿感，在當晚的集會上，叫喊要陳水扁“選『總統』”。兩年多後，陳水扁獲得民進黨提名參加“二零零零”，國民黨陣營因為宋楚瑜脫黨參選，讓陳水扁再次“漁翁得利”而當選，為民進黨後來爭取“長期執政”奠定了基礎。因此，如果在三十一年前，趙少康不是“助益”陳水扁當選台北市長，就沒有今日民進黨篡奪台灣地區政權的歷史現實。

