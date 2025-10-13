理財通添力　港金融再闖高峰

內地資金今年南下買股意欲強勁，規模達到萬億元級別，助力香港金融業發展。（大公報） 中評社香港10月13日電／憑著內外資金匯聚之利，香港財富資產管理市場規模有望出現新突破。目前內外金融機構正在招兵買馬，憧憬跨境理財通再擴容，進一步擴大至大灣區以外的地區如北京、上海，實現理財通3.0，將為香港財富資產行業發展增添新動力，助力金融業再創新高峰。



大公報報導，香港金融業發展活力強勁，港股市場表現突出，中資股投資價值重估丶重磅科技藍籌股阿里巴巴股價倍升帶動下，恒生指數年內升幅逾三成，跑贏全球股市一大截，繼而掀起上市熱潮，最近德勤再次調高今年新公司上市公司集資（IPO）金額預測25%至40%，即上市集資額可達2500億元至2800億元，重奪全球IPO冠軍機會甚高。



內地投資者料配置需求增



最令人欣喜的是，香港財富資產管理行業發展勢頭強勁，預期一丶兩年內超越瑞士，成為全球最大跨境財富管理中心，進一步強化及鞏固香港國際金融地位。



香港金融增長潛力依然巨大，施政報告提出多項政策舉措推動金融業發展，包括進一步完善主板上市及結構性產品發行機制、研究優化“同股不同權”上市規則、推動更多海外企業來港第二上市丶探索縮短股票結算周期至“T＋1”，以及推動港股人民幣交易櫃台納入“股票通”南向交易等，金融業增長動能可見一番。目前市場最為期待的是內地與香港市場互聯互通渠道不斷擴大及優化，尤其是當前內地銀行存款利率趨跌，吸引部分存款搬家，投放在資本市場之上，預期內地投資者對香港股市丶債市丶基金產品的配置需求繼續增加，進一步推進跨境理財通擴容的時機已經到來。



香港財富資產管理市場進入爆發性增長可期，跨境理財通成為主要增長動力來源之一。

