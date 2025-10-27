中評鏡頭：探訪帝都菜市場界的“愛馬仕”

三源里菜市場內整潔乾淨（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月27日電（記者 郭至君）這里不僅是色彩斑斕的菜市場，更是生活中的色彩博物館，美食的王國。如果你在北京，如果你自稱“食神”，如果你想要做出高大上的美味菜肴，那你必須要馬上動身了前往這里一探究竟了……



三源里菜市場位於北京市朝陽區順源街1號，始建於1992年10月，營業面積1560平方米，設有140餘個攤位。市場毗鄰亮馬橋使館區及高端商務區，以國際化定位著稱，匯聚全球高端食材，涵蓋進口水果、海鮮、肉類及稀有食用菌等品類。其特色商戶多擁有20年以上經營歷史，商品陳列規範整潔。現已成為新源里、三源里、順源里社區1萬餘戶3萬多居民及周邊的昆侖飯店、長城飯店、京城大廈、幸福大廈、亮馬河大廈等飯店、餐廳和百餘個社會單位主要的農副產品購物渠道。外國使館、飯店和涉外企業的外賓也經常光顧該市場。



三源里菜市場匯聚了來自全球各地的珍稀食材，網紅白草莓、貓山王榴蓮、日本晴王葡萄、佛手瓜、阿拉斯加帝王蟹、澳洲龍蝦、金目鯛、朝鮮毛蟹、澳洲和牛、西班牙黑毛豬、內蒙古羔羊、清遠走地雞、黑鬆露、羊肚菌、意大利黑醋、各國芝士、各國紅酒……一檔一檔地按類別擺放地清清楚楚，一目了然，繽紛的顔色，讓人目不暇接，食指大動。要是有“選擇困難症”不知道買什麼，那菜市場門口還有一家Grid Coffee，可以買上一杯咖啡邊喝、邊逛、邊決定。中評社記者注意到，這里的商販經常會接一些附近使館區餐館大廚的“備料單”，說不定在你身邊等待拿貨的就是一家知名燒鳥店的主廚呢！另外，這里的商戶基本都能用簡單的英語完成交易，因此也吸引不少外國友人來此打卡一游。



作為一處融合了傳統與創新的市場，三源里市場為消費者帶來了全新的購物體驗，散發著它的獨特魅力。

