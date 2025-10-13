美本月底94%機會減息0.25厘

中評社香港10月13日電／大公報報導，據獨立外匯分析員徐惠芳分析，美國10月密歇根大學消費信心指數初值微跌至55，優於預期，未來一年通脹預期降至4.6%，略低於估計。高盛估計美國上周首次申領失業救濟人數增加，由前一周估算的約22.4萬人，增至約23.5萬。



美國總統特朗普上周五表示，美方將從11月1日起，對中國進口商品加征100%的新關稅，同時對所有關鍵軟件實施出口限制，以回應中國對稀土物項實施出口管制。



貨幣市場顯示，美國聯儲局在本月29日舉行的議息會議上將利率下調0.25厘。據Prime Market Terminal利率概率工具，減息的機會為94%。美匯指數在上周五在98.85水平整固，趨勢往下，上方阻力99.40、100.20。



高盛料金價明年4900美元



地緣政治也在影響黃金價格。法國和日本的政治動蕩增加了黃金的吸引力。高盛將其2026年黃金價格預測從4300美元上調至4900美元，理由是黃金ETF的強勁流入和中央銀行的需求。



現貨金價上周五一度升1.16%，每盎司高見4022.92美元，收報4018.30美元，仍漲1.06%。金價下方支持4000美元、3920美元、3840美元。



加沙地區停火加上憂慮石油供應過剩，紐約期油失守每桶60美元，收報58.9美元，重挫4.24%，布蘭特期油瀉3.82%，收報62.73美元，屬6月以來低位。