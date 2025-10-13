美企搶占AI市場　2.3萬億建數據中心

左圖：數據中心會帶來空氣及水污染等問題，所以美國塔克郡居民極力反對在當地興建數據中心。右圖：為滿足不斷增長的AI應用需求，全球科企都在加快興建AI數據中心。（大公報） 中評社香港10月13日電／隨著人工智能（AI）興起，全球科企積極擴建AI數據中心。美國多家科技巨頭，包括微軟（MSFT）、谷歌母公司Alphabet（GOOG）、亞馬遜（AMZN）、Meta（META）等，計劃今年共動用逾3000億美元（約2.34萬億港元）建立新數據中心。



大公報報導，不過，美國科企大舉興建數據中心，不單引來社會反對，亦有分析質疑投資是否值得。值得關注的是，中國科技企業在今年初發布了性能出色的DeepSeek模型，觸發全球DeepSeek熱潮，也讓美國業內人士開始思考：是否應該更注重技術突破和資源優化，而非投入巨資搶占市場。



AI的應用不斷普及，企業的相關業務也在高速增長。據微軟最新業績顯示，受惠於AI需求增加，2025財年Azure及其他雲端服務營收超過750億美元，增長34%。至於Alphabet，早前公布的業績亦顯示，由於AI的成績優於預期，公司因而調高了對全年營業額的增長預測。



為應付AI的運算需求，美國科企正加快投資AI數據中心。例如，美國兩大AI巨頭英偉達（NVDA）與OpenAI上月宣布達成戰略合作，前者將投資1000億美元（約7800億港元），合力興建配備數百萬顆圖形處理器（GPU）的數據中心。



或大幅增加居民電費負擔



隨著企業增加投入，AI數據中心正在急速擴張。根據市場研究機構Precedence Research的預測，全球AI數據中心的市場規模將由2025年的175.4億美元，增加至2034年的1657.3億美元，年復合增長率高達28.34%。



不過，AI數據中心的迅速擴張引來不少社會的反對。原因之一是其營運涉及大量用電，高盛的一項研究指出，數據中心對全球的電力需求，在2027年將會增加50%，而在2030年前，更會增加達165%。這或會大幅增加當地居民的電費負擔。



此外，AI數據中心亦可能衍生其他環境污染和安全的問題。舉例說，美國希沃特吉尼亞州的塔克郡（Tucker County）正計劃興建數據中心，但遭到當地居民的強力反對。據報導，為應付數據中心的用電需求，當地會增加發電配套，但由於發電廠以柴油為燃料，居民擔心會帶來嚴重的空氣污染問題，威脅身體健康；而且相關計劃亦涉及約3000萬加侖柴油儲存，令鄰近社區要面對更大安全風險。

