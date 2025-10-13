中國拓海底數據中心　省電散熱兼備

全球首個商用海底數據中心於2023年在海南陵水舉行首艙下水儀式。（大公報） 中評社香港10月13日電／中國在人工智能（AI）發展一直處於世界前列，所以數據中心市場也在不斷擴張。根據市場研究機構Technavio的統計預測，在2025年至2029年間，中國數據中心的市場規模將會增加2743.9億美元，年復合增長率高達38.3%。



大公報報導，中國數據中心市場之所以能迅速發展，除了受惠AI發展和應用的普及外，相關技術的創新突破，也是不可或缺的增長動力。舉例說，中國近年開發了水底冷卻技術，其中海南海底數據中心項目於2023年在海南陵水便舉行了首艙下水儀式，這是全球首個商用海底數據中心。這技術不單可以省電省水，亦能夠解決計算和存儲過程散發大量熱能的問題。



耗電是發展AI的其中一個常見問題。在中國，為瞭解決這個問題，愈來愈多公司實行伺服器分散法（Server Disaggregation）。這種方法是把伺服器分為記憶與計算的兩種組別，借以伺服器的效率得以提高。同時，透過這種方法，工作量可得到盡量和準確的分配，以令資源不會浪費，更可預防因某一環節出錯而要更換一整組合的伺服器。



配合新能源 提升碳效益



此外，中國亦正在把發展耗電量大的數據中心計劃，與國家能源政策結合在一起。根據早前公布的計劃，政府在新能源資源充足的地區，將為協調數據中心計劃和能源基建進行協調，例如在西部太陽能和風能資源豐富的地區興建新數據中心，借以讓新能源滿足高效能計算設施對電力日益增加的需求。據國家能源局表示，上述地區包括青海、新疆、黑龍江等地。



與此同時，中國政府亦已為數據中心定下了特定的目標，希望在2030年底前，令這些中心每一單位的計算量，均符合高水平的國際能源效益和碳效益。