AI重塑市場結構　美傳統職位或被取代

中評社香港10月13日電／美國8月份的非農業新增職位僅得2.2萬份，遠低於市場預期的7.5萬份，同時失業率升至4.3%，創2021年底以來新高。數據顯示，美國的勞動力市場已顯著放緩，並可能在加速惡化。



大公報報導，據市場分析，美國就業市場惡化，原因除了是經濟轉差外，與美國總統特朗普成立政府效率也有關係，據美國就業顧問公司Challenger， Gray ＆ Christmas的統計，今年內將有多達29.2萬個職位被裁掉。此外，美國政府在4月公布向全球貿易夥伴加征對等關稅，零售業要面對進口貨品成本急升，企業要保持利潤，其中一個方法便是裁員，以節省薪酬開支。據Challenger， Gray ＆ Christmas的另一項統計顯示，截至7月份，零售商裁減的職位已超過8萬份，較去年同期大升近250%。



入門級和白領階層最受影響



另一方面，不少分析亦擔心，隨著人工智能（AI）的普及，部分傳統職位將會被取代。Anthropic行政總裁Dario Amodei便曾在今年5月作出警告，AI在未來5年內，將會令五成的入門級和白領階層職位消失。Challenger， Gray ＆ Christmas在美國公布了7月份非農業新增職位大幅減少後表示，私營機構加強轉用生成式AI，令美國在此期間失去了1萬個職位。



其實，人類社會目前仍主要依賴傳統的經濟和商業模式運作，故暫時因人工智能而裁減的人手還是十分有限。不過，隨著AI能在未來發展得更趨成熟，普及程度愈來愈高後，美國勞動市場要面對的挑戰相信會不斷增加。