印象宜春：熱騰騰的活力火辣辣的城

宜春市的“曬秋”。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月13日電／據新華社報導，“故里仙才若相問，一春攀得兩重枝。”公元845年，江西宜春籍進士易重高中大唐狀元後，以這樣的詩句誇贊家鄉的人傑地靈。



今年5月，宜春市獲評“全國文明城市”稱號，這塊反映城市綜合實力的金字招牌，也成為宜春持續深入推進城市文明建設的強勁動力。



金秋九月，記者來到宜春的大街小巷，品咂當地舌尖上的獨特辣香，沉浸式感受這座火辣辣的古城燃起的熱騰騰的活力——從老舊小區改造到背街小巷整治，從移風易俗實踐到平安城市建設，宜春以可感可及的惠民舉措，讓群眾在豐收的季節采擷城市文明建設的累累碩果。



宜春宜學，詩書之鄉的傳承



“江右書院甲天下”，江西的書院文化底蘊深厚、綿延至今。記者慕名來到宜春市萬載縣鵝峰鄉，這裡有一座藏書300餘萬册、年服務超10萬人次的文宇閣書院，既延續著千年文脈，又講述著宜春詩書之鄉的新篇章。“中國好人”、書院創始人袁宇本是一名書商，卻道出了宜春人對文化的珍視：“我不想做一個單純買書賣書的書商，也堅信讀書成才的道理，所以我希望拿出好書回報家鄉”。



在豐城市榮塘鎮，龍光書院至今已有900多年的歷史，比江西境內著名的鵝湖書院早了101年。乾道三年（1167年），朱熹曾在此講學月餘，四方來學者多時達300餘人。



文化的傳承不僅在於保存歷史，更在於活化利用。萬載縣深入挖掘17個古祠堂姓氏家風故事，編印《萬載家風故事》，創作家風童謠與文藝作品，讓家風文化進學校、進景區、進生活場景。



如今，宜春擁有1個全國文明城市（宜春市）、2個全國文明縣城（豐城市、宜豐縣）、39個全國文明村鎮、32個全國文明單位、2戶全國文明家庭和8所全國文明校園。這一系列榮譽，充分彰顯了宜春作為詩書之鄉的歷史文化底蘊與傳承。



宜春宜愛，好人之光的匯聚