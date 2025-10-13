河南推進城市高質量發展一線觀察

中評社北京10月13日電／據新華社報導，城鎮化率從2012年的41.99%上升至2024年的59.22%，城鎮人口由4002萬人增加到5795萬人，全省城市道路里程由2012年的1.08萬公里增加至2024年的3.43萬公里……一項項硬指標，勾勒出農業大省河南在城鎮化上取得的巨大成就。



今年中央城市工作會議召開後，河南城市高質量發展迎來了新的歷史機遇。人口大省如何建設“現代化人民城市”？文化大省的城市更新，怎樣實現文脈賡續？城市內涵式發展怎麼走出因地制宜的新路？記者近日深入河南多地調研，從一個老舊社區、一面商代城墻、一根污水管道的“更新”入手，用“顯微鏡”找尋中原城市現代化的密碼。



一個社區的“再造”：在問需於民中完善城市功能



“城市工作是一個系統工程。做好城市工作，要順應城市工作新形勢、改革發展新要求、人民群眾新期待，堅持以人民為中心的發展思想，堅持人民城市為人民。”



日前，記者分三路赴鄭州、洛陽、商丘採訪，發現這三座以古聞名的城市正借助城市更新，用“綉花功”繪就城市高質量發展“工筆畫”。一項項細致入微的舉措，處處踐行著人民城市理念。



在洛陽市，記者聽聞一群社區幹部“手握一把小牌，卻打出一手好牌”：在地方黨委政府支持下，統籌規劃、建設、管理三大環節，通過適老化、適兒化改造，把11個老舊小區，連片改造成了完整社區，受到居民好評。記者便來到了群眾交口稱讚的洛陽市洛龍區石油社區。



進入石油社區的地勘三院小區，記者看到小區規劃得井井有條，左側是“樂養居”養老服務中心；右側是“鄰里中心”，由一排舊房改建成12個小商店，有理髮店、裁縫店、艾灸店、便利店等；中間是健身場地、口袋公園，幾位老人在涼亭中休息。



“社區的核心是人，往大處講，是衣食住行、生老病死、安居樂業，往細處講，就是‘一老一小’要照顧好。”記者見到石油社區黨委書記高維瑋，她一說話就愛笑，嗓門嘹亮。

