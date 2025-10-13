共同譜寫全球婦女事業發展新篇章

中評社北京10月13日電／據新華社報導，時代的芳華，在金秋綻放。全球婦女峰會將於10月13日至14日在北京舉行。習近平主席將出席峰會開幕式並發表主旨講話，數十位來自各大洲的國家元首和政府首腦、議會領導人、副總理和部長級官員、國際組織負責人及友好人士共襄盛會。這是北京世界婦女大會召開30周年之際，中國再次召開全球婦女峰會。30年前，北京見證了世界婦女追求平等的決心。30年後，各方再次聚首，共商全球婦女事業發展大計，為促進全球性別平等和婦女全面發展注入新動力，匯聚起構建人類命運共同體的強大“她力量”。



縱覽人類歷史，婦女爭取解放與發展的歷程，如同一條穿越峽穀、奔湧向前的壯闊江河，其勢不可擋，其志不可奪。從世界第一份婦女權利宣言誕生，到“三八”國際勞動婦女節的設立；從聯合國成立婦女地位委員會，到通過《消除對婦女一切形式歧視公約》，再到北京世婦會通過《北京宣言》和《行動綱領》，婦女事業發展的每一步都來之不易，都推動了人類文明進步。



建設一個婦女免於被歧視的世界，打造一個包容發展的社會，還有很長的路要走，還需要付出更大努力。聯合國有關報告顯示，全球尚有超過6億婦女和女童深陷衝突戰亂，20億婦女和女童缺乏社會保障，近10%的婦女和女童生活在極端貧困中，婦女事業發展成果面臨流失風險。實現全球男女平等遠非“已完成的任務”，更需各方加強協作、加速行動、久久為功。全球婦女峰會召開恰逢其時，必將成為國際社會促進男女平等、推動婦女事業發展史上的新的里程碑。



實現男女平等和婦女全面發展，是衡量社會文明進步的重要尺度，也是中國共產黨的不懈追求。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央把保障婦女合法權益、促進男女平等和婦女全面發展作為中國式現代化的重要內容，對婦女事業發展提出一系列重要論述，作出一系列開創性、全局性、長遠性的重大決策部署，引領我國婦女事業取得歷史性成就、實現全方位進步。



時代的前行，見證著中國婦女事業發展的堅實步伐：6.9億婦女同步邁入全面小康，2024年高等教育在校生中女生占50.76%，女性平均預期壽命突破80.9歲……這些成就的取得，得益於我們黨團結帶領廣大婦女走出了一條實現婦女平等依法行使民主權利、平等參與經濟社會發展、平等享有改革發展成果的正確道路，也源於促進婦女全面發展的國家行動和制度機制的支撐保障。新時代的恢宏畫卷中，女性構成一道美麗的風景線。中國婦女從未像今天這樣享有人生出彩和夢想成真的巨大機遇，中國婦女事業從未像今天這樣擁有無比廣闊的發展空間。

