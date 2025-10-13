哈馬斯開始釋放以方被扣押人員

這張以色列國防軍10月13日發布的照片顯示的是以軍在加沙地帶邊境設立的一處被扣押人員接收點。（圖源：新華社） 中評社北京10月13日電／據新華社報導，以色列媒體13日報導，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）開始釋放以方被扣押人員。



以色列總理內塔尼亞胡12日發表聲明說，以色列已做好準備，隨時接收所有以方被扣押人員。



據《以色列時報》12日報導，以方預計被扣押人員將於當地時間13日凌晨開始被釋放。紅十字國際委員會稱將在釋放開始前兩小時通知以方。以總理辦公室發言人說，以色列已做好隨時接收他們的準備。



該發言人表示，以方一旦確認接收到所有預定移交的人員，將開始釋放巴勒斯坦囚犯。



同日，以色列國防部長卡茨在社交媒體上表示，在被扣押人員獲釋後，以軍將直接摧毀巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）在加沙地帶建設的所有地道。這符合消除加沙地帶巴武裝力量和“消滅哈馬斯”的既定原則。



以色列總理辦公室10日凌晨發表聲明說，以政府已批准加沙停火協議。以軍將在24小時內撤軍並停火，此後72小時內被扣押人員將獲釋。



以總理內塔尼亞胡10日說，以軍“仍在加沙地帶駐守並控制所有關鍵區域”，以此對哈馬斯施壓，為加沙停火協議的後續階段做準備。





