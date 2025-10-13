我國首次批量發行無障礙中國和世界地圖

中評社北京10月13日電／據新華社報導，10月15日是國際盲人節。在第42個國際盲人節到來之際，星球地圖出版社與中國盲文出版社共同出版的《無障礙中國地圖》《無障礙世界地圖》13日在中國盲文圖書館發布。



據悉，這是國內首次批量發行無障礙中國和世界地圖，採用數字盲文印刷技術。其中，中國地圖以觸感增效標注省級行政區劃和重點地理標誌，世界地圖利用不同增效紋理標注七大洲四大洋。出版過程中，兩家出版社嚴格遵循國家地理數據和國家通用盲文方案，實現地理知識無障礙傳遞。



“視障人士無法像健全人一樣通過影像建立空間概念。觸覺地圖作為一種專用地圖，消除了視障群體提升空間認知能力和學習地理知識的障礙，在其日常辨位、導航方面發揮重要作用。”中國盲文出版社副總編輯包國紅介紹，“傳統觸覺地圖經翻模壓制而成，觸覺圖例系統不夠豐富、承載信息量受到局限。數字盲文印刷技術有效提升了觸覺地圖的信息量和精度，延長了地圖使用壽命。”



同日，故宮博物院與中國殘聯共同推出的無障礙版《觸摸故宮珍寶》《觸摸<清明上河圖>》也一同發布。觸覺書在還原故宮館藏文物原貌基礎上，以凹凸點線等增效設計，輔以盲文和語音介紹，幫助視障讀者多感官瞭解文物的歷史背景和文化價值。



中國殘聯宣傳文化部主任王宏偉表示，此次發布的觸覺出版物是我國貫徹落實無障礙環境建設法和《馬拉喀什條約》的重要舉措。“未來有關各方將進一步加強合作，推動更多無障礙文化成果落實落地，讓更多殘疾人朋友平等共享文明滋養，更好融入社會。”他說。