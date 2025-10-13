尼日利亞：願同中國加強合作推動婦女賦權

中評社北京10月13日電／據新華社報導，專訪丨願同中國加強合作推動婦女賦權——訪尼日利亞婦女事務部長蘇萊曼－易蔔拉欣



“我們在各個發展領域都是共同進步的夥伴。”尼日利亞婦女事務部長伊曼·蘇萊曼－易蔔拉欣在赴華參加全球婦女峰會前接受新華社記者專訪時表示，尼中兩國在促進婦女賦權和性別平等方面擁有廣闊合作前景。



蘇萊曼－易蔔拉欣說，中國在推動性別平等方面取得顯著成就，為同為人口大國的尼日利亞提供了寶貴經驗。“眾所周知，中國已經讓8億多人脫貧，其中包括數量眾多的女性。”



她表示，在推動婦女權利保障、增進福祉和經濟賦權的過程中，尼日利亞希望借鑒中國經驗。



據蘇萊曼－易蔔拉欣介紹，尼日利亞正在推進系統性改革，從能力建設、政策完善到法律制定，多方面著力，為婦女賦權提供制度保障。“無論是藍色經濟、綠色經濟、采掘業、農業、數字經濟還是創意經濟，女性都在發揮重要作用，但仍面臨系統性障礙。我們希望通過與中國合作，共同尋找破除這些障礙的途徑。”



蘇萊曼－易蔔拉欣說，尼日利亞政府高度重視婦女經濟賦權，通過推動婦女事業進步促進國家經濟增長。尼日利亞希望在數字包容、能源轉型和創意經濟等新興領域，與中國進一步拓展合作。“我們希望女性能夠引領能源轉型，不再只是受益者，而是成為真正的企業家。”



談及聯合國第四次世界婦女大會的《北京宣言》和《行動綱領》通過30周年，蘇萊曼－易蔔拉欣說，這體現了多邊主義的持久力量以及各國開展國際合作的穩固基礎。“（全球婦女峰會）將讓我們通過合作，實現更大的目標與願景，造福女性、兒童以及弱勢群體。”



蘇萊曼－易蔔拉欣表示，她相信此次峰會將帶來更多合作機會，期待學習經驗，分享成果。