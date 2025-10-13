香港青年鋼琴家的文化使者之路

7月25日，沈靖韜在香港演藝學院的琴房裡彈奏鋼琴。（圖源：新華社） 中評社北京10月13日電／據新華社報導，午後的陽光透過窗戶灑落在香港演藝學院的琴房里，29歲的沈靖韜十指在琴鍵上輕盈躍動，時而彈奏出溪流般清澈的旋律，時而迸發出朝陽般熱烈的樂章。一曲終了，他輕閉雙眼，雙手懸在半空，仿佛仍在回味音樂的餘韵。這份與鋼琴相融的專注，正是他“以琴為橋，聯結中西”的人生縮影。



採訪當日，他推門而入時，謙和的笑容讓人誤認是一位前來練琴的學生。可當指尖觸碰琴鍵，他瞬間切換至藝術家“模式”——東方韵味與西方經典，在他指間交織流淌。



今年6月，沈靖韜斬獲範·克萊本國際鋼琴比賽冠軍。“作為中國人能在這樣的舞台上被認可，我很開心。”這項創立於1962年的頂級賽事首次迎來香港摘冠者。在他看來，這份榮譽反映出音樂的一個重要意義——聯結世界各地不同文化與人群。



年少啟蒙：琴邊成長，孕育獨特感知



榮譽背後是家庭與恩師的滋養。沈靖韜的母親是鋼琴老師。他3歲學琴，6歲入讀香港演藝學院，師從著名鋼琴教育家黃懿倫教授。



“他活潑好動，但一坐到琴前卻變成另外一個人，眼里全是對音樂的熱愛。”黃懿倫說，令人印象深刻的是沈靖韜對音樂的解讀，“他會用顔色、溫度去形容音樂，並把感受視覺化。”她回憶，某次沈靖韜彈奏一首傷感的曲目時，旋律格外動人。後來才知道，他在彈奏時代入一部動畫片里人物“尋父”的場景，用畫面賦予音樂更多情感。



這份獨特的音樂感受，讓沈靖韜在年少時便嶄露頭角，他先後獲得“第六屆亞洲肖邦國際鋼琴比賽”三、四年級組金獎、“第六十九屆施坦威國際青少年鋼琴比賽”中國賽區總決賽（11歲以下）組別總冠軍、“德國埃特林根國際青少年鋼琴比賽”甲組冠軍等一系列獎項。

